В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
38 минут назад

В Донецке почтили память первого главы ДНР

Российская Газета

22 февраля в Донецке почтили память первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. "Жаль, что Батя не дожил до этого дня", - говорили все люди, проехавшие на своих машинах с флагами России из центра города к месту захоронения Героя ДНР.

В Донецке почтили память первого главы ДНР
Фото:  Елена Блоха Елена Блоха

Решение таким образом отдать дань памяти Александру Владимировичу родилось спонтанно. Ночью на площади Ленина после того, как под сопровождение гимна Российской Федерации прогремел салют, кто-то из парней предложил: "А давайте завтра поедем на могилу к Захарченко. Он наверняка сейчас смотрит на нас с небес и радуется, что мы дожили до победного часа!"

Уже утром по соцсетям кинули клич об автопробеге. Место сбора назначили тоже символическое - недалеко от бывшего кафе "Сепар", рядом с местом гибели первого главы ДНР. Участники акции украсили машины флагами Российской Федерации и направились по центральным улицам столицы ДНР по направлению к Ленинскому проспекту к водохранилищу "Донецкое море", рядом с которым кладбище, на котором покоится Александр Захарченко.

Изначально планировалось, что поедет машин десять, не больше. Но постепенно по пути следования к автопробегу присоединялись все новые и новые автомобили - всего около сотни..

На Аллее Героев встретили родителей первого главы ДНР -Тамару Федоровну и Владимира Николаевича.

"Саша отдал жизнь в борьбе независимость нашего родного края. В самые тяжелые периоды военного противостояния, когда Донецк находился под постоянными обстрелами, он искренне переживал за наших граждан и делал все возможное для наступления мира. Я думаю, он был бы счастлив отпраздновать эту победу с нами", - так выразил свои чувства отец Александра Захарченко.

В завершении участники пробега возложили цветы на могилу Героя ДНР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители