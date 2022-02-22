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38 минут назад

ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров в Минске

Lenta.ru

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) не выходили из переговоров по Минским соглашениям. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, передает РИА Новости.

ЛНР и ДНР опровергли выход из переговоров в Минске
Фото: ТАССТАСС

Мирошник опроверг прекращение переговоров в Минске и подчеркнул, что республики не заявляли о выходе из них. При этом он отметил, что пока неизвестно, продолжатся ли встречи в таком формате.

В Контактную группу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины, ОБСЕ, а также ЛНР и ДНР. Переговоры призваны урегулировать конфликт в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. В последний раз стороны встречались в марте 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал признание Россией независимости республик Донбасса односторонним выходом из Минских соглашений. При этом в России уверены, что украинский президент сам сделал все возможное, чтобы разрушить договоренности.

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