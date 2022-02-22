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55 минут назад

Эрдоган досрочно отменил поездку по Африке из-за украинского кризиса

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно отменил турне по Африке и к вечеру 22 февраля вернется в Анкару для участия в онлайн-саммите НАТО, об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отменил поездку по Африке из-за украинского кризиса
Фото: ReutersReuters

Эрдоган в ходе поездки посетил Демократическую Республику Конго и Республику Сенегал. На 23 февраля был запланирован визит в Гвинею-Бисау, но из-за эскалации украинского кризиса турне было отменено. Ожидается, что президент Турции вернется в столицу страны Анкару к вечеру 22 февраля.

«Наш президент завтра примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в онлайн режиме. По этой причине визит в Гвинею-Бисау, третью остановку его африканского турне, был перенесен на более поздний срок», — сообщил источник агентства.

Ранее Эрдоган осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Политик призвал стороны «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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