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1 час назад

Глава МИД Германии созвала онлайн-встречу G7 по России

Газета.Ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок созвала онлайн-встречу министров иностранных дел Большой семерки (G7) для обсуждения действий России. Об этом МИД ФРГ сообщил в своем Twitter.

Глава МИД Германии созвала онлайн-встречу G7 по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министр иностранных дел Бербок созвала онлайн-конференцию министров иностранных дел G7. Большая семерка должна тщательно сотрудничать по связанному с Россией кризису», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будут приняты в течение дня.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.

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