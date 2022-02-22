Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси

Американское посольство на Украине опубликовало в соцсети картинку, сравнив историю Киевской Руси с историей Москвы.

В аккаунте дипмиссии в Twitter появилась запись, демонстрирующая, что было в Киеве до создания Москвы. Согласно публикации, в Москве не было ничего, кроме лесов, тогда как в Киеве строились храмы и монастыри.

Так, на картинках изображены памятники архитектуры, возведенные в Киеве в X-XII веках: Десятинная церковь 996 года, Софийский собор 1011 года, Выдубицкий монастырь 1070 года и Михайловский Златоверхий монастырь 1108 года.

В комментариях многих рассмешил американский юмор, однако были и те, кто напомнил, что на месте Вашингтона «дикие леса» были до 1750 года.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев был основан раньше Москвы. «Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», – написал он на своей странице в Facebook.

Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается Великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому. Между тем возраст Москвы точно не известен, однако археологические раскопки говорят, что первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. Славяне проникли на территорию современного Московского региона не позднее IX века, а уже в XI веке на территории Кремля существовал защищенный город.