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1 час назад

Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси

Деловая газета "Взгляд"

Американское посольство на Украине опубликовало в соцсети картинку, сравнив историю Киевской Руси с историей Москвы.

Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В аккаунте дипмиссии в Twitter появилась запись, демонстрирующая, что было в Киеве до создания Москвы. Согласно публикации, в Москве не было ничего, кроме лесов, тогда как в Киеве строились храмы и монастыри.

Так, на картинках изображены памятники архитектуры, возведенные в Киеве в X-XII веках: Десятинная церковь 996 года, Софийский собор 1011 года, Выдубицкий монастырь 1070 года и Михайловский Златоверхий монастырь 1108 года.

В комментариях многих рассмешил американский юмор, однако были и те, кто напомнил, что на месте Вашингтона «дикие леса» были до 1750 года.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев был основан раньше Москвы. «Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», – написал он на своей странице в Facebook.

В словах Кличко о Киевской Руси нашли ошибку

Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается Великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому. Между тем возраст Москвы точно не известен, однако археологические раскопки говорят, что первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. Славяне проникли на территорию современного Московского региона не позднее IX века, а уже в XI веке на территории Кремля существовал защищенный город.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Также Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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