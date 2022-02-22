«Благодарность за поддержку»: Зеленский и Эрдоган обсудили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого лидера Реджепа Эрдогана за поддержку в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава Украины написал в Twitter.

Зеленский сообщил, что переговорил с Эрдоганом по телефону.

Видео дня

«Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ», — отметил он.

Президент также поблагодарил за поддержку инициативы Киева о проведении саммита с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, Турции и Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Эрдоган осудил это решение и призвал «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».

Верховная Рада Украины призвала ввести новые санкции против Москвы, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было указано, что решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики противоречит минским соглашениям. Было подчеркнуто, что это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право", - сказал турецкий президент журналистам на борту самолета по возвращении из африканского турне.

Интервью опубликовал во вторник телеканал CNN Turk.

Идея Зеленского

По словам Эрдогана, Турция считает позитивным подходом предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.

"Если такое предложение найдет применение, то мы, конечно, будем в него включены. Предложение господина Зеленского - позитивный подход. Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся с ним, то мы примем участие в этом заседании", - сказал турецкий президент.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Владимир Зеленский предложил созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции. Кроме того, он предложил Совбезу ООН "наработать новые, действенные гарантии безопасности для Украины". По словам Зеленского, такие гарантии нужны сейчас, пока Украина не получила членства в НАТО, пока она находится "фактически в серой зоне - в вакууме безопасности".

Меры предосторожности

Эрдоган сообщил, что Турция считает необходимым принять "дополнительные меры предосторожности" после решения России.

"Мы являемся черноморской страной, в связи с этим нам необходимо создать множество мер предосторожности. Мы уже принимаем эти меры, но мы также продолжаем и будем продолжать работать в этом направлении. Мы не можем игнорировать обязательства причерноморской страны, с этим пониманием мы продолжим наш путь", - сказал Эрдоган, впрочем, не пояснив, о каких мерах идет речь.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Украина останется в своих прежних границах и никому ничего не отдаст. Он также обвинил Россию в нарушении Минских соглашений, но с этим не согласны российские официальные лица.

Минские договоренности

«За мной – Украина. В ее международно-признанных границах, и они останутся таковыми на любые заявления и действия РФ. Равно как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале его офиса.

По его словам, причин для «бессонной ночи» у граждан Украины нет. Накануне вечером состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию», — подчеркнул украинский президент.

По его мнению, признание «независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии». Зеленский убежден, что «это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы».

Однако сенатор Андрей Климов сказал РИА «Новости», что признанием ЛНР и ДНР Россия не могла нарушить Минские соглашения.

«России не является стороной минских соглашений. Эти соглашения состоят из двух документов: заявления глав России, Германии, Франции и Украины, и комплекса мер, которые были тогда подписаны. Эти соглашения между тремя сторонами: центральной властью Киева и то, что называется в соглашениях отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот между ними соглашение. Они — стороны соглашения, мы были одним из гарантов этих соглашений. Соглашение не исполнено украинской стороной в 2015 году. С тех пор эти соглашения фактически не работают. Вся ответственность — на Киеве и тех, кто там правит», — пояснил он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнула, что «Россия на протяжении многих лет делала все, чтобы Минские договорённости выполнялись, но они перестали быть актуальными для киевского режима».

«Ничего никому не должны»

Во время своего выступления Зеленский также предположил, что последние восемь лет Россия поддерживала войну, не хочет мира и намерена «легализовать» свои войска, находящиеся в «оккупированных районах Донбасса с 2014 года».

Украинский президент добавил, что уже успел обсудить ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Мишелем. Также он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ», — добавил Зеленский.

Украинский президент также настаивает на полноценной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «для предотвращения провокации и последующей эскалации». Зеленский сообщил в своем обращении, что уже инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки.

«От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», — заметил украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что Украина остается сторонником дипломатического урегулирования ситуации и не поддается на провокации.

«Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора», — считает Зеленский.

Он также убежден, что правда на его стороне. При этом «нет причин для хаотических действий», добавил он.

«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся, мы ничего и никому не должны и мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены», — заключил президент Украины.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать встречу между главами России и Украины на техническом уровне, заявили в канцелярии главы республики.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция с первого дня придерживается принципиальной, ответственной и направленной позиции в альянсе и продолжит это делать. Он отметил, что продолжающийся кризис между Россией и Украиной еще раз продемонстрировал дополнительную ценность в составе НАТО», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что Анкара готова с радостью провести встречу глав стран.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Цель переговоров – решить конфликт вокруг Украины. По словам турецкого лидера, настоящая война в регионе – плохой знак. Получить ответ от Путина Эрдоган ожидал в ходе телефонного разговора.

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил РИА «Новости», что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) служит интересам и безопасности Турции, поэтому Анкара не должна оставаться безучастной.

Политик подчеркнул, что признание ЛНР и ДНР имеет историческое значение и является серьезным ударом по расширению НАТО на Восток, что представляет для Турции угрозу. Поэтому его страна не должна оставаться безучастной в этом вопросе.

«Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары. Наша партия исходит из стратегических интересов Турции, которая буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому», — сказал Перинчек .