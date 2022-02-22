В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что собирается рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя заявление украинского президента, заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.