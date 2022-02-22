В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес в парламент проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что собирается рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя заявление украинского президента, заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.