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17 минут назад

В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Газета.Ru

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» внес в Верховную раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией, следует из публикации на сайте парламента страны.

Руденко: Россия не думала о разрыве дипотношений с Украиной
Фото: ReutersReuters

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

Комментируя эту инициативу, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «нежелательным сценарием, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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