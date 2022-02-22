Глава ЛНР назвал необходимую для восстановления республики сумму

«Речь идет об очень серьезных цифрах. Я в интернете читал отчет одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей. Это неточная цифра. Я не уверен в компетентности этого специалиста, но приблизительно речь шла об этом», — ответил Пасечник на вопрос о требуемой экономической помощи от России для восстановления ЛНР.