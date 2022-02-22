Глава ЛНР назвал необходимую для восстановления республики сумму

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на восстановление региона потребуется порядка полутора триллионов рублей. Его слова приводит «Интерфакс».
«Речь идет об очень серьезных цифрах. Я в интернете читал отчет одного из экономистов. Если мне не изменяет память, речь шла о полутора триллионах рублей. Это неточная цифра. Я не уверен в компетентности этого специалиста, но приблизительно речь шла об этом», — ответил Пасечник на вопрос о требуемой экономической помощи от России для восстановления ЛНР.
Он напомнил, что на территории республики сейчас реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 годы. Она предполагает "восстановление дорог, рабочих мест, замену трубопроводов и открытие новых предприятий.
Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда РФ Сергей Рябухин подсчитал, что на восстановление разрушенной инфраструктуры ДНР и ЛНР понадобится порядка полутора триллионов рублей в течение трех лет.