Пушилин попросил не забегать вперед в вопросе границ республик Донбасса

Вопрос о границах признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик будет решен позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот вопрос непростой, он будет урегулирован позже. Я бы просто не забегал вперед», - цитирует Пушилина РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каких границах Москва признала ДНР и ЛНР, ответил, что речь идет о тех границах, «в которых они себя провозглашали».

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.