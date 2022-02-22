Пушилин попросил не забегать вперед в вопросе границ республик Донбасса

Вопрос о границах признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик будет решен позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Этот вопрос непростой, он будет урегулирован позже. Я бы просто не забегал вперед», - цитирует Пушилина РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каких границах Москва признала ДНР и ЛНР, ответил, что речь идет о тех границах, «в которых они себя провозглашали».
21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
Президент России после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документы ратифицировали в Государственной думе и в Совете Федерации. Члены обеих палат парламента поддержали решение президента единогласно.