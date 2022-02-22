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48 минут назад

Пушилин попросил не забегать вперед в вопросе границ республик Донбасса

Вероника Полынина

Вопрос о границах признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик будет решен позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот вопрос непростой, он будет урегулирован позже. Я бы просто не забегал вперед», - цитирует Пушилина РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в каких границах Москва признала ДНР и ЛНР, ответил, что речь идет о тех границах, «в которых они себя провозглашали».

Пушилин обозначил границы ДНР

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Президент России после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документы ратифицировали в Государственной думе и в Совете Федерации. Члены обеих палат парламента поддержали решение президента единогласно.

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