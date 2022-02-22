"Запад использует Украину как ударный кулак против России"

"Проблема Украины - это проблема безопасности всего мира, мы видим, что годами НАТО упорно приближается к границам России и не желает дать гарантий безопасности России. Россия имеет право, как и всякая другая большая сила, требовать неких элементарных гарантий безопасности. НАТО представляет себя как оборонительный союз, но мы 100 раз видели, что это не так, по моему мнению, НАТО пытается, используя бывшие советские республики, постепенно обложить и задушить Россию. <...> Россия обороняется, а не нападает", - заявил Терзич.