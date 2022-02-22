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16 минут назад

Экс-посол Сербии в РФ считает, что НАТО пытается окружить и задушить Россию

ТАСС

Североатлантический альянс годами пытался окружить и задушить Россию, Москва имеет право требовать гарантий безопасности. Об этом заявил во вторник историк и дипломат, бывший посол Сербии в России Славенко Терзич.

"Запад использует Украину как ударный кулак против России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проблема Украины - это проблема безопасности всего мира, мы видим, что годами НАТО упорно приближается к границам России и не желает дать гарантий безопасности России. Россия имеет право, как и всякая другая большая сила, требовать неких элементарных гарантий безопасности. НАТО представляет себя как оборонительный союз, но мы 100 раз видели, что это не так, по моему мнению, НАТО пытается, используя бывшие советские республики, постепенно обложить и задушить Россию. <...> Россия обороняется, а не нападает", - заявил Терзич.

"Боюсь, что кризис не будет локализован на Украине и мы входим в очень турбулентную историческую эпоху. Вместо выполнения соглашений Запад ежедневно доставляет Украине оружие. С какой целью? Мы видим очень воинственную и агрессивную политику Запада, который хочет ослабить Россию, использовав против нее бывшие республики и СССР", - указал он.

Терзич подробно разъяснил ситуацию вокруг Украины, указав, что "после "майдана" и госпереворота началось ущемление прав русских на Украине". По его мнению, "Запад недальновидно пытается использовать Украину как ударный кулак против России". Терзич также напомнил, что Украина так и не выполнила Минские соглашения, хотя Россия проявила достаточно терпения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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