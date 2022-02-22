Верховная Рада призвала отменить признание ДНР и ЛНР

Верховная Рада Украины приняла заявление в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает издание «Сегодня».

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В своем заявлении украинские депутаты призывают незамедлительно отменить «противоправные решения, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», и просят мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса.

Рада называет Россию агрессором, на котором лежит вся ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью. Украинский парламент призывает ввести дополнительные санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток — 2» и отключить РФ от международной межбанковской платежной системы SWIFT.