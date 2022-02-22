Пушилин допустил обращение к России за военной помощью

«Мы придерживаемся той позиции, что в первую очередь рассчитываем на себя, на свои силы, именно поэтому у нас активно проходит мобилизационная кампания. Дальше мы будем смотреть по ситуации — конечно, не исключаем, что в один из моментов мы вынуждены будем обратиться за помощью к России», — сказал Пушилин.