Пушилин допустил обращение к России за военной помощью

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» не исключил возможности обращения к РФ за помощью в вопросах обеспечения безопасности. Его слова приводит «Интерфакс».
«Мы придерживаемся той позиции, что в первую очередь рассчитываем на себя, на свои силы, именно поэтому у нас активно проходит мобилизационная кампания. Дальше мы будем смотреть по ситуации — конечно, не исключаем, что в один из моментов мы вынуждены будем обратиться за помощью к России», — сказал Пушилин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ не позволит случиться новым жертвам войны в Донбассе. По ее словам, после признания ДНР и ЛНР Россия не допустит эскалации конфликта в регионе.