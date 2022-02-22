Европа решила не признавать российские паспорта после решения Путина по ДНР

Послы стран Евросоюза пришли к соглашению о том, что они не будут призвать российские паспорта, выданные гражданам самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщили дипломатические источники Politico.

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Согласно сообщению издания, послы ЕС «согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)».