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32 минуты назад

Европа решила не признавать российские паспорта после решения Путина по ДНР

Русская Планета

Послы стран Евросоюза пришли к соглашению о том, что они не будут призвать российские паспорта, выданные гражданам самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщили дипломатические источники Politico.

Европа решила не признавать российские паспорта после решения Путина по ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению издания, послы ЕС «согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)».

Также дипломаты пришли к соглашению о том, что импорт и экспорт из этих республик будет запрещен, передаёт «ТАСС».

Напомним, днём ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решил поддержать законопроект о признании суверенитета ЛНР и ДНР. По данным ФБА «Экономика сегодня», из-за этого решения банк «Россия» и «Промсвязьбанк» могут оказаться под санкциями. Кроме того, стало известно об уже принятом шаге против РФ.

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