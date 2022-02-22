Politico: Послы ЕС отказались признать паспорта РФ граждан ЛДНР

Послы стран ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта Российской федерации. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«Послы согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований - ДНР и ЛНР», - цитирует издание РИА «Новости».
Кроме того, послы согласились на запрет импорта и экспорта из Донецкой и Луганской народных республик.
22 февраля Россия, ДНР и ЛНР ратифицировали договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Депутаты народных республик единогласно проголосовали за принятие закона. Документ вступит в силу со дня опубликования. Граждане ЛНР и ДНР смогут иметь российские паспорта.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что уже порядка 950 тыс. жителей ДНР и ЛНР отправили заявление на получение паспорта Российской Федерации.