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1 час назад

Пушилин обозначил границы ДНР

Елена Прошина

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, где проходят границы Донецкой народной республики. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я могу пока сказать об этом коротко. В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей», — сказал Пушилин.

Он добавил, что дальнейшие шаги станут известны со временем.

Согласно конституции ДНР, «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва признает республики в границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в республиках.

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