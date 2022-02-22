Пушилин обозначил границы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, где проходят границы Донецкой народной республики. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я могу пока сказать об этом коротко. В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей», — сказал Пушилин.

Он добавил, что дальнейшие шаги станут известны со временем.

Согласно конституции ДНР, «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва признает республики в границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.