Ле Пен приостановила предвыборную кампанию

Кандидат в президенты Франции, представительница правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о приостановке своей активной предвыборной кампании. Об этом сообщает BFMTV.

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Ле Пен сказала, что ей не хватает "чуть больше сорока подписей" французских депутатов для выдвижения в президенты. Отмечается, что из-за этого она испытывает проблемы с помощью спонсоров на нужды кампании.

Необходимость собрать 500 подписей депутатов различного уровня - одно из условий для участия в выборах президента Франции. Расписаться имеют право примерно 42 тыс. человек - речь идет как о депутатах Национального собрания, так и о представителях местных советов, мэрах, сенаторах и евродепутатах.

Марин Ле Пен считается радикально правым политиком, которая в 2017 году смогла выйти во второй тур президентских выборов. Там она проиграла Эммануэлю Макрону (34% против 66%).

Президентские выборы во Франции состоятся 10 апреля 2022 года. Ранее Ле Пен заявила, что Франции нужно избавиться от логики военных блоков и выйти из НАТО. Также политик в случае своей победы обещала реформировать Евросоюз, заменив его на Европейский альянс наций.