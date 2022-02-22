Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о том, в каких границах Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам Пескова, ДНР и ЛНР признаны независимыми "в тех границах, в которых были провозглашены и существуют". Где проходят эти границы, пресс-секретарь президента не уточнил.

На вопрос о том, направились ли российские миротворцы в Донбасс, Дмитрий Песков ответил, что ему ничего об этом неизвестно.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик осуществляют полномочия и юрисдикцию.