Украина может навсегда лишиться дипломатов США

Американские дипломаты, скорее всего, никогда не вернутся на Украину. Такое мнение в эфире интернет-канала Politeka высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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«Мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля. Но это наводится паника. Это клоунада. Они все действуют по сценарию», — заявил он.

Кроме того, Табах напомнил, что посольство это «тысячи людей», а потому эвакуировать их непросто.

Напомним, что ранее США перевели свое посольство на Украине из Киева во Львов, уничтожив в киевском здании телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование. Кроме того, в США призвали Зеленского перебраться из Киева во Львов, однако чего именно опасаются в Госдепе — не уточняется.