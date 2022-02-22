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1 час назад

Украина может навсегда лишиться дипломатов США

Елена Прошина

Американские дипломаты, скорее всего, никогда не вернутся на Украину. Такое мнение в эфире интернет-канала Politeka высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

Украина может навсегда лишиться дипломатов США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля. Но это наводится паника. Это клоунада. Они все действуют по сценарию», — заявил он.

Кроме того, Табах напомнил, что посольство это «тысячи людей», а потому эвакуировать их непросто.

Напомним, что ранее США перевели свое посольство на Украине из Киева во Львов, уничтожив в киевском здании телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование. Кроме того, в США призвали Зеленского перебраться из Киева во Львов, однако чего именно опасаются в Госдепе — не уточняется.

Позднее стало известно, что американские дипломаты будут ночевать в Польше, после чего возвращаться на работу во Львов. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, таким образом Госдем «вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников».

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