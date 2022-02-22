«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел [Украины], чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», — подчеркнул Зеленский.