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33 минуты назад

Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщают «Известия».

«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел [Украины], чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, действия Москвы являются «юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».

Ранее Зеленский, комментируя признание независимости Донецкой и Луганской народных республик российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что Украина останется в своих прежних границах и никому ничего не отдаст. По его словам, Россия нарушила Минские соглашения, но с этим не согласны российские официальные лица.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. ДНР и ЛНР сообщили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков.

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