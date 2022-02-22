"Русь была Киевской": Кличко ответил Путину

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова президента РФ Владимира Путина во время обращения к россиянам. Видео с выступлением политика опубликовано на канале in time Ukraine.
Виталий Кличко в прямом эфире обратится к жителям Киева и всем украинцам.
"Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование Украинского государства и украинского народа. Замечу: Русь была Киевской, а Киев - великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва", — сказал мэр Киева.
По словам Кличко, Украина избрала свой путь и отстаивает свой выбор уже восемь лет, "отражая российскую агрессию".
Ранее, 21 февраля в ходе обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что современная Украина "целиком и полностью была создана большевистской, коммунистической Россией":
"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий [...] Затем, накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине", — заключил президент.