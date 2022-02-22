Главы ЛНР и ДНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией

Народные советы Донецкой и Луганской народных республик единогласно приняли законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ЛНР на чрезвычайном пленарном заседании присутствовали 46 депутатов. Сначала было проведено первое, затем второе, окончательное чтение. В результате за ратификацию договора проголосовали все присутствующие. Сразу после этого депутаты начали аплодировать стоя, слышались возгласы «Спасибо, Россия!».

Также единогласно одобрили договор и в ДНР. В заседании участвовали 87 депутатов. Соответствующий закон принят в двух чтениях. Присутствующие стоя приветствовали это событие аплодисментами. Закон вступит в силу после его подписания главой ДНР Денисом Пушилиным.