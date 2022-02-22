МИД Китая заявил о возможной конфронтации с США

Заявления «некоторых официальных лиц» США провоцируют конфронтацию между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеным.

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По его мнению, между двумя странами существует и конкуренция, и сотрудничество. Пекин не может использовать только конкуренцию для определения двусторонних отношений.

«Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США. Китай еще раз призывает Соединенные Штаты предпринять конкретные действия для выполнения обязательств, взятых на себя президентом Байденом», – говорится в сообщении китайского МИД.