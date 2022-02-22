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10 минут назад

Парламент ЛНР ратифицировал договор о дружбе с РФ. Видео

Александр Кузьмин

Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Решение было принято под громкие аплодисменты депутатов. Соответствующие кадры из зала заседаний публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале. Договор о дружбе и взаимопомощи ратифицировал и парламент ДНР, уточняет канал.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также заключил с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Вопрос ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР сегодня рассмотрят депутаты Государственной Думы РФ.

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