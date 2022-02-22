Обзор иноСМИ: тупик Зеленского и призыв британцев по Украине

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Зеленскому предрекли «тупик» во внешней и внутренней политике

Президент Владимир Зеленский не имеет необходимого опыта для управления Украиной, а дезориентация и «ставка на проигрышную карту» завели его в тупик. Об этом пишет сербское издание «Политика».

Журналисты напомнили, что в ходе своей предвыборной кампании Владимир Зеленский пообещал украинцам мир и процветание, однако, придя к власти, не смог выполнить свои общения.

«Сейчас украинцы не только не живут лучше, но их еще и толкают к войне с таким упорством, что вряд ли им удастся избежать еще большего ухудшения собственного положения. И Зеленский не может ничего изменить», - подчеркивается в статье.

Санкт-Петербург может лишиться финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, может быть перенесен на лондонский «Уэмбли». Об этом сообщили сразу два британских издания Mirror и Daily Star.

Причиной переноса, по данным источников изданий, может стать набирающий обороты конфликт между Россией и Украиной из-за признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. И в УЕФА внимательно следят за украинским кризисом «для разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств».

В Финляндии обратили внимание на окружение Камилы Валиевой

Допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине, приведший к провалу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, заставил многих заинтересоваться причастностью к ситуации взрослых из ее окружения. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Журналисты отметили жесткость тренера россиянки Этери Тутберидзе, которая «не поддержала свою воспитанницу», напомнили, что врач Филипп Шветский, которого видели рядом с Валиевой, уже был участником допинг-скандала. Также финнов заинтересовала семья фигуристки, объяснившая попадание в ее организм запрещенного вещества тем, что его употребляет дедушка спортсменки.

Британцы призвали Лондон держаться подальше от Украины

Согласно опросу, проведенному изданием Daily Express, жители Великобритании выступают против введения войск на Украину, «если Россия вторгнется в эту страну». Участники исследования пришли к выводу, что британцам «нужно держаться подальше» от этого конфликта.

Так, «против» введения Великобританией войск на Украину высказалось 78% участников опроса, «за» проголосовали 20%, а еще 2% затруднились с ответом. В комментариях к исследованию читатели издания подчеркнули, что участие в конфликте на Украине будет «всего лишь рекламой для [премьер-министра Бориса] Джонсона и правительства, и не принесет ничего, кроме бед и смерти».

Вашингтон и Москва продолжат сотрудничество в Сирии

Резкое обострение ситуации на Украине не приведет к вытеснению России из Сирии, так как есть ряд вопросов, которые представляют общий интерес как для Москвы, так и для Вашингтона, считает издание Al-Quds.