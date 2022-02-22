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38 минут назад

Еще одна страна поддержала признание ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск поддерживает решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай», сообщает «Интерфакс».

Еще одна страна поддержала признание ДНР и ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат отметил, что в нынешних условиях Сирия готова сотрудничать с республиками Донбасса.

«Мы будем сотрудничать с новыми государствами, чтобы углублять сотрудничество и с Россией», — заявил Микдад.

21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также, глава государства подписал документы о дружбе с республиками при участии их глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Ранее депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса заявил, что Путин принял решение признать суверенитета ДНР и ЛНР в надежде решить конфликт у российских границ, в который вмешивается НАТО.

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