Еще одна страна поддержала признание ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск поддерживает решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай», сообщает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что в нынешних условиях Сирия готова сотрудничать с республиками Донбасса.

«Мы будем сотрудничать с новыми государствами, чтобы углублять сотрудничество и с Россией», — заявил Микдад.

21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также, глава государства подписал документы о дружбе с республиками при участии их глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.