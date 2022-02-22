Водитель едва не утонул, пересекая лужу. Видео

Мужчина на легковой машине пытался уверенно проехать по большому скоплению воды на дороге. Однако он не учел, что лужа может оказаться глубокой. В итоге кабина вместе с водителем практически полностью ушла под воду, провалившись в яму. Американцу пришлось в спешном порядке покинуть свое транспортное средство.