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1 час назад

Водитель едва не утонул, пересекая лужу. Видео

Александр Кузьмин

В США водитель едва не утонул, пересекая лужу на своем автомобиле. На дорожный инцидент обратил внимание Telegram-канал «Лента дна».

Мужчина на легковой машине пытался уверенно проехать по большому скоплению воды на дороге. Однако он не учел, что лужа может оказаться глубокой. В итоге кабина вместе с водителем практически полностью ушла под воду, провалившись в яму. Американцу пришлось в спешном порядке покинуть свое транспортное средство.

Ранее сообщалось, что гигантские шары парализовали работу аэропорта.

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