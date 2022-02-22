Признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, скорее всего, будут считать поворотным моментом в долгом президентстве Владимира Путина, считает журналист The Guardian.

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"Двойной удар Путина (заседание Совбеза и обращение к россиянам - "Газета.Ru"), за которым сразу же последовало подписание соглашения о признании Россией двух марионеточных государств на востоке Украины в качестве независимых образований, вероятно, войдет в историю как один из главных поворотных моментов в его 22-летнем правлении Россией", - говорится в статье.

Автор материала пересказал содержание заседания Совбеза России, на котором, по его мнению, Путин выглядел не как политик, советовавшийся со своей командой, а как "верховный лидер", решивший разделить ответственность со своими "приспешниками".

Несмотря на то, что в Совет Безопасности входят люди, к которым президент России прислушивается, репортеры заметили, что некоторые "нервничали, боясь сболтнуть лишнего". При этом в британском издании считают, что речь для обращения к россиянам с отсылками к истории Путин писал почти наверняка самостоятельно, а во время ее прочтения он выглядел искренне сердитым и увлеченным.

Накануне Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны России обеспечить поддержание мира на их территории.