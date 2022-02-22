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56 минут назад

В Венесуэле объяснили признание Россией ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР в надежде решить конфликт у российских границ, в который вмешивается НАТО. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса.

В Венесуэле объяснили признание Россией ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение, принятое президентом Путиным, связано с поиском дипломатического выхода перед возможным разговором с президентом Соединенных Штатов», — приводит слова депутата РИА «Новости».

21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также, глава государства подписал документы о дружбе с республиками при участии их глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин «порвал в клочья» Минские соглашения, признав ДНР и ЛНР. Она также напомнила, что Вашингтон не верит в то, что Москва на этом остановится.

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