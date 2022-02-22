В Венесуэле объяснили признание Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР в надежде решить конфликт у российских границ, в который вмешивается НАТО. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса.

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«Решение, принятое президентом Путиным, связано с поиском дипломатического выхода перед возможным разговором с президентом Соединенных Штатов», — приводит слова депутата РИА «Новости».

21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также, глава государства подписал документы о дружбе с республиками при участии их глав Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.