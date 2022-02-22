На кадрах видно, как сотрудник местной организации идет по помещению, не глядя под ноги, и на глазах у своего коллеги проваливается в открытый проем. Пролетев несколько метров, он упал на колонну из коробок и благополучно спустился вниз. К счастливчику тут же подбежали другие очевидцы и стали расспрашивать о том, что случилось.