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38 минут назад

Упавший в люк рабочий пролетел несколько метров. Видео

Александр Кузьмин

В Турции рабочий упал в открытый люк и пролетел несколько метров. Чудесным образом мужчина не пострадал и приземлился на коробки. Видео инцидента публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как сотрудник местной организации идет по помещению, не глядя под ноги, и на глазах у своего коллеги проваливается в открытый проем. Пролетев несколько метров, он упал на колонну из коробок и благополучно спустился вниз. К счастливчику тут же подбежали другие очевидцы и стали расспрашивать о том, что случилось.

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