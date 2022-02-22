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44 минуты назад

Постпред США: «Путин порвал в клочья Минские соглашения»

Елена Прошина

Москва «порвала в клочья» Минские соглашения, признав Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Сегодня президент Путин порвал в клочья Минские соглашения. Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он на этом остановится», - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее мнению, признание республик ставит под угрозу суверенитет каждой страны, входящей в Альянс, а также нарушает устав организации.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

В понедельник вечером Владимир Путин в своем телеобращении к нации объявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ. Решение России уже поддержали ряд стран, среди них Куба, Абхазия, Венесуэла, Южная Осетия, Сирия, Никарагуа.

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