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33 минуты назад

Дипломатов США на Украине отправили ночевать в другую страну

Елена Прошина

Американские дипломаты, которые работают на Украине, будут на ночь отправляться в Польшу, после чего снова возвращаться на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что таким образом Госдеп «вновь принимает меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе своих сотрудников». Несмотря на то, что персонал посольства будет ночевать в Польше, он будет регулярно возвращаться на Украину, чтобы «продолжать свою дипломатическую работу и предоставлять неотложные консульские услуги», а также «поддерживать украинский народ и украинское правительство».

В Китае отреагировали на признание ДНР и ЛНР

Напомним, что ранее США перевели свое посольство на Украине из Киева во Львов, уничтожив в киевском здании телефоны, компьютеры и все сетевое оборудование. Кроме того, в США призвали Зеленского перебраться из Киева во Львов, однако чего именно опасаются в Госдепе — не уточняется.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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