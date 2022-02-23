Newsweek: США предупредили Зеленского о вторжении России в течение 48 часов

Администрация США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности вторжения России в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США . Кроме того, сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом», — сказал источник.

Источник, близкий к правительству Зеленского, также подтвердил изданию, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев получает такие оповещения.