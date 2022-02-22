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12 минут назад

В Казахстане оценили признание ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Казахстан пока не рассматривает вопрос о признании независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Ожидается, что 22 февраля на заседании совета безопасности будет принята официальная позиция страны по этому вопросу. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел государства Мухтар Тлеуберди.

В Казахстане оценили признание ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», - приводит слова Тлеуберди РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ с заявлением о необходимости незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР. Сразу после обращения глава государства подписал соответствующие указы.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал решение Путина. По его словам, признание ЛНР и ДНР со стороны России станет первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.

Готовность признать независимость ДНР и ЛНР выразили еще несколько стран. Среди них Сирия, Венесуэла, Куба, Южная Осетия, Абхазия.

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