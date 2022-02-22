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25 минут назад

Украина выдвинула требования к России по ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании»
Фото: ТАССТАСС

«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — сказал Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН.

Он добавил, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России стоит расценивать как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, "границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество".

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