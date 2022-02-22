Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — сказал Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России стоит расценивать как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, "границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество".