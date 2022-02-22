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25 минут назад

Экс-депутат бундестага Герд предложил перевести выступление Путина по Донбассу на немецкий

Слово и Дело

Президент России Владимир Путин провел видеообращение к гражданам страны по поводу признания суверенитета ЛДНР, во время которого выступил с длинной речью. Слова главы государства необходимо перевести на немецкий язык, заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Герд.

В бундестаге захотели перевести речь Путина по Донбассу на немецкий
Фото: ТАССТАСС

Во время трансляции Владимир Путин перечислил несколько фактов из истории, затронув создание Украины, геноцид гражданского населения в Донбассе, а также агрессивные выпады Запада и стран-участниц НАТО в адрес России. В конце выступления президент подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Герда, в ближайшее время главы государств начнут критиковать решение Путина, сообщил он в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Хотелось бы иметь этот текст на немецком языке, чтобы покрыть огромный дефицит в образовании немцев, который создается на протяжении 30 лет», — заявил бывший депутат.

По мнению Герда, над обращением Путина явно работала команда хороших специалистов. Он выразил уверенность, что ознакомление с текстом выступления президента позволило бы простым немецким школьникам усомниться в «доктрине враждебности России, которую им навязывают в последние годы».

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