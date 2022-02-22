В бундестаге захотели перевести речь Путина по Донбассу на немецкий

Президент России Владимир Путин провел видеообращение к гражданам страны по поводу признания суверенитета ЛДНР, во время которого выступил с длинной речью. Слова главы государства необходимо перевести на немецкий язык, заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Герд.

Во время трансляции Владимир Путин перечислил несколько фактов из истории, затронув создание Украины, геноцид гражданского населения в Донбассе, а также агрессивные выпады Запада и стран-участниц НАТО в адрес России. В конце выступления президент подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам Герда, в ближайшее время главы государств начнут критиковать решение Путина, сообщил он в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».