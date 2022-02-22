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35 минут назад

ООН: Путин намерен вернуть территории Российской Империи

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Такое заявление сделала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

США обвинили Путина в желании восстановить Российскую Империю
Фото: ReutersReuters

«[Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Но сейчас не 1919 год, сейчас 2022. ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации», — сказала она на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН.

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Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой действий России. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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