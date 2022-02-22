США обвинили Путина в желании восстановить Российскую Империю

«[Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Но сейчас не 1919 год, сейчас 2022. ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации», — сказала она на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН.