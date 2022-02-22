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13 минут назад

Зеленский предупредил о готовности Украины дать жесткий отпор

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены. Он добавил, что Украина продолжает дипломатическую работу для снижения напряженности даже после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский предупредил о готовности Украины дать жесткий отпор
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас для Украины важно понять, кто ее «подлинный друг и партнер», а кто и дальше будет «пугать РФ словами». Он добавил, что ожидает «четких и действенных» мер поддержки от партнеров страны.

"Украина ничего никому не отдаст": Зеленский обратился к нации

Зеленский подчеркнул, что сейчас у жителей Украины нет причин для беспокойства. Он отметил, что последние действия России стоит расценивать как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лидер украинского государства также рассказал, как Киев будет действовать дальше. По его словам, Украина хочет урегулировать конфликт и добиться мира, она «последовательна в своих действиях». Киев будет придерживаться дипломатии.

«Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», — подчеркнул Зеленский.

Ранее лидер Украины заявил, что его страна никого не боится и не собирается «ничего никому отдавать».

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