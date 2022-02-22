Еще одна страна встала на сторону РФ в украинском вопросе

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он уверен, что подобная мера поможет наладить в регионе взаимопонимание, так как РФ хочет обеспечить безопасность в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Canal 4.
По его словам, признание независимости ЛНР и ДНР со стороны России станет первым шагом к урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ желает лишь обеспечить безопасность в республиках Донбасса.
Ортега добавил, что действующие договоренности могли бы сгладить напряженность на востоке Украины, но они не исполнялись.
«Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой», — резюмировал президент Никарагуа.
Ранее президент Сербии Башар Асад выразил готовность признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Россией. Власти Венесуэлы и Кубы сделали аналогичные заявления.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что полностью поддерживает решение России признать независимость республик Донбасса. По его словам, это станет «залогом прекращения братоубийственного безумия». Глава Абхазии Аслан Бжания также согласился с решением президента России Владимира Путина по вопросу ЛНР и ДНР.