Еще одна страна встала на сторону РФ в украинском вопросе

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он уверен, что подобная мера поможет наладить в регионе взаимопонимание, так как РФ хочет обеспечить безопасность в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Canal 4.

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По его словам, признание независимости ЛНР и ДНР со стороны России станет первым шагом к урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ желает лишь обеспечить безопасность в республиках Донбасса.

Ортега добавил, что действующие договоренности могли бы сгладить напряженность на востоке Украины, но они не исполнялись.

«Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой», — резюмировал президент Никарагуа.

Ранее президент Сербии Башар Асад выразил готовность признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Россией. Власти Венесуэлы и Кубы сделали аналогичные заявления.