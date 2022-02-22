В Колумбии легализовали аборты

Раньше аборты в Колумбии разрешались только в случаях, когда существовал риск для жизни или здоровья беременной матери; наличии опасных для жизни пороков развития плода; или когда беременность наступила в результате изнасилования, инцеста или искусственного оплодотворения без согласия женщины. В противном случае, прохождение процедуры аборта было уголовно наказуемым деянием.