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37 минут назад

Япония лишит россиян передовых технологий

Елена Прошина

Власти Японии планируют ввести новые санкции против России в связи с ее решением признать ДНР и ЛНР. Ограничения могут коснуться высокотехнологичной продукции, связанной с искусственным интеллектом и робототехникой, и полупроводников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство Kyodo.

Япония лишит россиян передовых технологий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, власти страны также рассматривают возможность введения санкций против РФ в финансовом секторе.

Канада также заявила о введении ряда ограничений против России. Глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила, что страна собирается «жестко отреагировать на это пренебрежение международным правом» вместе со своими союзниками и партнерами.

США предупредили, что решение России признать ДНР и ЛНР требует «стремительного и твердого ответа». Об этом на своей странице в Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон осуждает подобные действия со стороны РФ.

Европейский союз тоже выразил намерение ввести новые ограничения против России, но перед этим он хочет увидеть следующие шаги Москвы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС. По его словам, любые санкции будут подготовлены на встрече послов стран ЕС в Брюсселе.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете инвестиций и торговли с ДНР и ЛНР.

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