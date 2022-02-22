Зеленский предупредил о готовности Украины дать жесткий отпор

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к гражданам страны.

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Как следует из записи в Telegram-канале президента, он высказался о праве страны на оборону. По словам Зеленского, Киев имеет право на оборону в коллективном и индивидуальном формате, ее границы надежно защищены.

«Очень важно увидеть сейчас — кто наш подлинный друг и партнер, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами», — заявил президент Украины.

Он отметил, что ждет от партнеров четких и действенных шагов поддержки. Как отметил глава государства, украинские власти однозначно квалифицирует последние действия Кремля «как нарушение суверенитета и территориальной целостности».

Россия в случае эскалации ситуации на Украине станет изгоем в международном сообществе. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.