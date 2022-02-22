Япония лишит россиян передовых технологий

Власти Японии обсуждают введение санкций против России в связи с признанием ЛНР и ДНР. Ограничения могут затронуть экспорт полупроводников и высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта, сообщает Kyodo.

О намерении ввести санкции против России также заявил МИД Канады. А президент США Джо Байден уже подписал указа на запрет инвестиций и торговлю с ЛНР и ДНР.

Украина меж тем требует собрать экстренное заседание Совбеза ООН после признания Россией независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. Этот призыв поддержала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, такой шаг со стороны РФ является «беспричинным нарушением» суверенитета и территориальной целостности Украины.