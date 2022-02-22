В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
30 минут назад

Япония ограничит экспорт передовых технологий в РФ

News.ru

Власти Японии обсуждают введение санкций против России в связи с признанием ЛНР и ДНР. Ограничения могут затронуть экспорт полупроводников и высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта, сообщает Kyodo.

Япония лишит россиян передовых технологий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О намерении ввести санкции против России также заявил МИД Канады. А президент США Джо Байден уже подписал указа на запрет инвестиций и торговлю с ЛНР и ДНР.

Украина меж тем требует собрать экстренное заседание Совбеза ООН после признания Россией независимости и суверенитета ЛНР и ДНР. Этот призыв поддержала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, такой шаг со стороны РФ является «беспричинным нарушением» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что США в настоящее время не могут подтвердить информацию СМИ о вводе российских войск в Донбасс, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Однако, отметил он, что если такое случится, в Вашингтоне не будут считать это «новым шагом».

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители