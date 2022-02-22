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11 минут назад

Канада введет санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Lenta.ru

МИД Канады заявил, что страна введет санкции против России из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли.

Канада объявила о санкциях против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом», — заявила министр.

При этом Жоли подчеркнула, что пакет антироссийских санкций за признание ДНР и ЛНР будет введен отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное «вторжение» России на Украину.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

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