Канада объявила о санкциях против России

МИД Канады заявил, что страна введет санкции против России из-за признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли.

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«Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом», — заявила министр.

При этом Жоли подчеркнула, что пакет антироссийских санкций за признание ДНР и ЛНР будет введен отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное «вторжение» России на Украину.