В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
34 минуты назад

Украина ответила на признание Россией ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Украина продолжает считать весь Донбасс своей территорией

Украина ответила на признание Россией ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

краина продолжает считать республики Донбасса своей территорией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Московский Комсомолец».

По его словам, власти Украины намерены продолжать выполнять свои обязательства перед жителями территорий ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО. Он заявил, что в ближайшие дни обратится к гражданам страны. Президент России Владимир Путин в то же время поручил Министерству обороны РФ «обеспечить в ЛДНР поддержание мира».

Путин заявил о признании ЛНР и ДНР

Ранее стало известно, как отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР в Европе. Как заявили главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, решение Москвы признать республики Донбасса — «вопиющее» нарушение территориальной целостности Украины и нарушение международного права. Они добавили, что ЕС и его партнеры в ближайшее время дадут общий ответ, пишет «Лента.ру».

В Белом доме сообщили, что США «ожидали подобного шага от России». Власти отметили, что президент США Джо Байден вскоре издаст указ, который запретит торговлю, новые инвестиции и финансирование «в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины» со стороны американских предпринимателей.

63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители