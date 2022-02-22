Украина ответила на признание Россией ДНР и ЛНР

Украина продолжает считать весь Донбасс своей территорией

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краина продолжает считать республики Донбасса своей территорией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Московский Комсомолец».

По его словам, власти Украины намерены продолжать выполнять свои обязательства перед жителями территорий ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО. Он заявил, что в ближайшие дни обратится к гражданам страны. Президент России Владимир Путин в то же время поручил Министерству обороны РФ «обеспечить в ЛДНР поддержание мира».

Ранее стало известно, как отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР в Европе. Как заявили главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, решение Москвы признать республики Донбасса — «вопиющее» нарушение территориальной целостности Украины и нарушение международного права. Они добавили, что ЕС и его партнеры в ближайшее время дадут общий ответ, пишет «Лента.ру».