Пушилин поздравил «Русский Донбасс» с признанием ДНР и ЛНР

Пушилин сказал, что впереди много трудной работы, но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Он заявил, что ДНР есть что предложить России. Теперь ДНР, по его словам, сможет развивать свои предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление русского мира, передает РИА «Новости» .

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.