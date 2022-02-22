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1 час назад

Донецк встретил признание ЛНР и ДНР салютом

Ura.Ru

Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была певица Юлия Чичерина. Трансляция видеообращения президента РФ Владимира Путина велась в центре города в прямом эфире, сообщил корреспондент URA.RU.

Донецк встретил признание ЛНР и ДНР салютом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Признание ДНР и ЛНР Россией в Донецке встретили громким салютом на центральной площади Ленина, где речь Владимира Путина транслировалась в прямом эфире. На площади собралась небольшая группа людей, среди которых была российская певица Юлия Чичерина. Однако празднование признания республик продлилось не долго. В городе по-прежнему введен комендантский час с 23.00. Люди с площади разошлись по домам. В Донецке улицы патрулируют военные с оружием, а также ездят экипажи полиции», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.

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