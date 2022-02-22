Порошенко прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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По его словам, Кремль своим решением «толкает мир на грань новой мировой войны». Политик отметил, что президент России Владимир Путин и«збрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка», которая была создана после периода холодной войны.

Порошенко заявил, что осуждает решение России.

«Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех», — отметил он.

Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.