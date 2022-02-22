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1 час назад

Раскрыты цели антироссийских санкций Японии

Lenta.ruиещё 1

Власти Японии обсуждают антироссийские санкции на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Появились подробности антироссийских санкций Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, они могут затронуть экспорт полупроводников и высокотехнологической продукции с использованием искусственного интеллекта.

Ранее Швейцария призвала Россию отказаться от признания независимости республик. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Федерального департамента иностранных дел страны. Решение России назвали грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и Минских соглашений.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообщещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе «непоколебимую поддержку» на фоне признания Москвой регионов.

«Непоколебимая поддержка и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины», — написал Боррель.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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