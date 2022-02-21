Хуситы поддержали решение РФ о признании ДНР и ЛНР

"Мы поддерживаем признание Донецка и Луганска в качестве независимых республик и призываем проявлять сдержанность, не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России", - написал в Twitter член политического совета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Война в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.